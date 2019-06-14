Более 200 псковских десантников отправились на учения в Сербию

Псков, , 08:56 — REGNUM Более 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой отправились в Сербию для участия в совместном сербско-белорусско-российском учении «Славянское братство-2019». Как сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе учений с 14 по 27 июня десантники трёх стран отработают специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач.

«Для качественного проведения учения будет задействовано более 50 единиц колесной и гусеничной военной техники и самолеты Военно-транспортной авиации Ил-76мд», — сообщили в Минобороны.

Погрузка личного состава и военной техники в самолеты ВТА ВКС России состоялась 13 июня на аэродроме Пскова «Кресты».

Церемония открытия учений состоится на территории военного городка бригады Сил специальных операции вооруженных сил Республики Сербия в городе Панчево.

Всего в учениях примет участие около 600 военнослужащих, в том числе около 300 человек от вооруженных сил Сербии и до 60 военнослужащих из Белоруссии.