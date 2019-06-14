Заместитель президента Танзании рассказала о борьбе с коррупцией

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:52 — REGNUM С 2009 года власти Танзании конфисковали связанное с преступной деятельностью имущество, общая стоимость которого составила 93,16 миллиардов танзанийских шиллингов (более 40 миллионов долларов США). Изъятие проводилось при поддержке Межучреденческой сети для возвращения активов в странах юга Африки (АРИНСА), передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление заместителя президента Танзании от 12 июня.

В Дар-эс-Саламе на открытии мероприятия, посвященного десятилетию АРИНСА, Самия Сулуху Хассан заявила, что конфискованные властями средства фигурируют в делах о хищении полезных ископаемых, древесины, автомобилей и мотоциклов.

«В Танзании приняли закон, в соответствии с которым мы можем конфисковать имущество и средства, которые имеют отношение к преступной деятельности, таким образом предотвращая отмывание денег. Цель АРИНСА соотносится с приоритетным направлением политики президента Джона Магуфули по борьбе с коррупцией», — сообщила Хассан.

В организацию АРИНСА входят 16 стран южноафриканского региона.