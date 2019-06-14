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Пенсионная реформа обратила во врагов старых и молодых — мнение

Политика

«Это так ухудшило межпоколенческие отношения!»

Екатеринбург, 14 июня 2019, 08:47 — REGNUM  Повышение пенсионного возраста резко обострило отношения между молодыми и пожилыми гражданами России. Об этом заявил заслуженный деятель Российского общества социологов Юрий Вишневский корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению учёного, молодёжь из-за реформы стала относиться к старшим поколениям резко негативно.

«Она привела к росту напряженности между поколениями. Это так ухудшило межпоколенческие взаимоотношения! Молодым будто сказали: «Работай за себя и за того деда!» — сказал социолог.

Проблема возникла в том числе из-за того, что в СМИ уделялось внимание нехватке средств в Пенсионном фонде России, но не низкой рождаемости, например, считает Вишневский.

Напомним, ранее глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров заявлял, что пенсионная реформа лишила жителей России надежд на увеличение доходов и улучшение качества жизни. Это сильно повлияло на рейтинг президента РФ Владимира Путина, подчеркнул социолог.

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Пенсионная реформа
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