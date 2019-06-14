Депутат предложил упразднить администрацию главы Хакасии

Абакан, , 08:30 — REGNUM Депутат Верховного совета (парламента) Хакасии, руководитель фракции «Коммунисты России» Денис Бразаускас предложил упразднить администрацию главы региона.

«Госорган, который ни за что не отвечает. Это даже не исполнительная власть. Я считаю — это неправильно», — так Бразаускас охарактеризовал администрацию хакасского главы. Депутата цитирует портал «Юг Сибири».

Парламентарий подчеркнул, что на содержание администрации главы (более 70 человек, по его словам) выделяется более 100 млн рублей.

Хакасский портал подчёркивает, что добиться упразднения администрации главы будет сложно, так как «большинства в парламенте нет ни у коммунистов, ни у их противников».

Впрочем, как отмечает источник в Верховном совете, фразу депутата «можно считать просто репликой», так как официального предложения о ликвидации администрации губернатора не поступало, передаёт «Коммерсантъ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам второго тура губернаторских выборов в ноябре 2018 года главой Хакасии стал коммунист Валентин Коновалов. Руководителем своей администрации Коновалов назначил Богдана Павленко, который до этого возглавлял город Донской Тульской области.

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Добавим также, в мае 2019 года полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло призвал руководство Хакасии всерьёз задуматься об оптимизации собственных расходов, в том числе — на содержание аппарата чиновников.

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