Порошенко предложил помочь Зеленскому в «медовый период»

Киев, , 08:17 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко готов помочь новому главе государства Владимиру Зеленскому в подготовке к зарубежным визитам. Об этом Порошенко заявил в эфире украинского телеканала «Прямой».

По словам экс-президента, первые месяцы руководства государством — это «медовый период», во время которого иностранные политики узнают нового лидера. Позднее наладить с ними диалог уже сложнее, полагает Порошенко.

«Всё, что я смогу сделать, я сделаю, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были успешными», — сказал он.

Порошенко отметил, что помощь с его стороны не будет работой на Зеленского или на себя самого, это — работа в пользу Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский, вступивший в должность главы Украины 20 мая, в первые дни июня совершил первый зарубежный визит в Брюссель. Украинскому лидеру 17 и 18 июня предстоят поездки в Германию и Францию. Глава МИД Павел Климкин заявил, что теперь Зеленский проведет в Европе «разведку боем».

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