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Премьер-министр Франции посетит Корсику в начале июля

Политика

Глава правительства подтвердил включение Корсики в проект конституционной реформы страны

Париж, 14 июня 2019, 08:18 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подтвердил включение Корсики в проект конституционной реформы страны, отложенной из-за постоянных разногласий, и объявил, что посетит остров в начале июля 2019 года, сообщает Le Figaro.

«Пересмотр конституции страны посвящен «специфике» Корсики, и я отправлюсь туда в начале июля», — заявил глава правительства в сенате.

Издание отмечает, что уже дважды отложенная конституционная реформа может быть представлена совету министров «в этом месяце», но ее рассмотрение в парламенте отложено до сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит на Корсику, чтобы провести дебаты с избранными должностными лицами.

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Политическая жизнь Франции
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