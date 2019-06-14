Премьер-министр Франции посетит Корсику в начале июля

Париж, , 08:18 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подтвердил включение Корсики в проект конституционной реформы страны, отложенной из-за постоянных разногласий, и объявил, что посетит остров в начале июля 2019 года, сообщает Le Figaro.

«Пересмотр конституции страны посвящен «специфике» Корсики, и я отправлюсь туда в начале июля», — заявил глава правительства в сенате.

Издание отмечает, что уже дважды отложенная конституционная реформа может быть представлена совету министров «в этом месяце», но ее рассмотрение в парламенте отложено до сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит на Корсику, чтобы провести дебаты с избранными должностными лицами.