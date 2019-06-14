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«Слуга народа» не будет создавать союзов со старыми партиями — глава штаба

Политика

Вопрос объединения с новыми партиями необходимо обсуждать

Киев, 14 июня 2019, 08:13 — REGNUM  Партия «Слуга народа» не намерена создавать союзы со старыми политическими силами вроде «Батькивщины» Юлии Тимошенко или «Оппозиционного блока», рассказал 13 июня руководитель штаба партии Александр Корниенко в интервью изданию «Украинская правда».

Он также отметил сходство «Слуги народа» и партии «Голос» Святослава Вакарчука:

«Мы не считаем их своими конкурентами, потому что мы за одно и то же», — рассказал Корниенко.

Он добавил, что на западе Украины и немного в Киеве «Слуга народа» и «Голос» вовсе пересекаются. Тем не менее вопрос коалиции между двумя политсилами необходимо ещё обсуждать.

Глава штаба партии «Слуга народа» также заявил, что не видит ничего плохого в сотрудничестве с партией Игоря Смешко «Сила и Честь».

«Смешко можно отнести к новым силам. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Тимошенко заявила о готовности создать в парламенте «коалицию действия» в составе всех «демократических сил», включая «Слугу народа».

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Отметим что эксперты считают, что «Слуга народа» сможет самостоятельно получить большинство в «Верховной раде», без каких-либо коалиций.

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