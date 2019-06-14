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В Киргизии началось заседание Совета глав государств ШОС

Политика

По итогам саммита главы государств подпишут 14 документов

Бишкек, 14 июня 2019, 08:01 — REGNUM  В Бишкеке стартовало 19-е заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает 14 июня агентство «Казинформ».

Отмечается, что участники саммита обсудят состояние и перспективы развития ШОС, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. Председателем заседания является президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Планируется, что по итогам форума главы государств подпишут 14 документов: 13 решений и Бишкекскую декларацию Совета глав государств ШОС. Участники также подпишут семь документов по сотрудничеству в сфере СМИ, спорта, здравоохранения и политики.

Отметим, в 2019—2020 годах председательство в ШОС перейдет России. Очередное заседание Совета глав государств — членов ШОС состоится в 2020 году в России.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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