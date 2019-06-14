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Медведев: возвращение лидерства в космосе — вопрос нацбезопасности

Политика

На Роскосмосе лежит большая ответственность

Москва, 14 июня 2019, 08:05 — REGNUM  Россия не может лишиться позиций в сфере освоения космоса, возвращение лидерства здесь — вопрос национальной безопасности. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу развития госкорпорации «Роскосмос».

Россия, которая первой осваивала космос и опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции. На текущий момент достижений здесь не так много, однако лидерство нужно вернуть, подчеркнул глава правительства.

Это не только вопрос престижа, это вопрос национальной безопасности, заявил Медведев и уточнил, что ключевая роль в вопросе принадлежит Роскосмосу.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное расходование средств, невыполнение госконтрактов и несоблюдение сроков космических пусков. Он заявил, в частности, что до конца года госкорпорация должна освоить еще около 200 млрд рублей.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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