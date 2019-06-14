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Экс-депутат Рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины

Политика

Граничащие с Крымом районы затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала

Киев, 14 июня 2019, 07:58 — REGNUM  Водная блокада Украиной Крыма грозит Херсонской области экологической катастрофой, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, граничащие с Крымом районы затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала, а насосы, которые обеспечивают его работу, вышли из строя.

«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа — канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — написал бывший депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Украине перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, служащего основным источником пресной воды на полуострове. Наиболее сильные проблемы с водой испытывают населённые пункты Феодосийско-Судакского региона, а также Керчь и Ленинский район.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

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Диверсия в Крыму
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