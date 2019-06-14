МИД Франции отреагировал на инцидент с танкерами в Аравийском море

Париж, , 08:00 — REGNUM Франция призывает все заинтересованные стороны к «сдерживанию и деэскалации» после инцидента в Аравийском море и напоминает о своей приверженности свободе судоходства, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы узнали, что произошел тревожный инцидент с участием двух танкеров в Аравийском море в контексте растущей напряженности в регионе. Мы призываем все заинтересованные стороны, с которыми мы находимся в постоянном контакте, к сдержанности и деэскалации. Мы также напоминаем о нашей приверженности свободе судоходства, которая должна быть сохранена», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Аравийском море недалеко от Ормузского пролива произошла атака на два нефтяных танкера, через месяц после аналогичного инцидента в том же районе. Судна загорелись. 44 члена экипажа были эвакуированы в ближайший порт. Среди моряков оказались граждане Российской Федерации, Грузии и Филиппин.

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