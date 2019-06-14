В Испании завершились слушания по делу обвиняемых в сепаратизме политиков

Мадрид, , 07:58 — REGNUM 13 июня в Испании завершились слушания по делу 12 каталонских политиков, обвиняемых в сепаратизме. К осени суд должен решить, считать их действия гражданским неповиновением или мятежом. В любом случае, приговор будет иметь важное значение для всей страны, передает немецкий канал n-tv.

За 52 дня слушаний судьи опросили около 400 свидетелей, в том числе бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя и подполковника гражданской обороны Даниэля Баэну, наблюдавшего за сепаратистским движением с 2015 года.

Обвиняемые не признают атмосферы насилия и беспорядков в Каталонии осенью 2017 года и считают, что мирным путем проявляли гражданское неповиновение. Себя они трактуют как политических заключенных. Прокурор Хавьер Сарагоса настаивает, что обвиняемые пытались «ликвидировать Конституцию Испании 1978 года как основу сосуществования».

Если суд примет сторону обвинения и признает мятеж, каждому из обвиняемых грозит до 25 лет лишения свободы. В случае оправдания им будет запрещено впредь занимать государственные должности, но они останутся на свободе. Первый сценарий может радикализировать самые непримиримые группы сепаратистов и превратить Каталонию в поистине кризисный регион. Второй, мягкий сценарий может спровоцировать другие автономии Испании, и они включат вопрос независимости в свою политическую повестку.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости. При явке в 43% за независимость от Испании проголосовали 90%. Мадрид не признал итоги референдума и возбудил уголовные дела против его организаторов.