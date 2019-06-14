Власти Иракского Курдистана осудили хуситов за атаку на Саудовскую Аравию

Эрбиль, Ирак, , 07:44 — REGNUM Власти Иракского Курдистана подвергли критике ракетный удар, нанесенный йеменскими хуситами по аэропорту Саудовской Аравии. Об этом 14 июня сообщает Kurdistan.ru.

«Мы решительно осуждаем нападение, совершенное в среду, 13 июня на аэропорт Абха в Саудовской Аравии, в результате которого пострадали 26 человек», — отмечается в заявлении курдского правительства.

Напомним, противостояние йеменских хуситов и Саудовской Аравии продолжается с 2015 года, когда арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, вторглась в Йемене, что привело к эскалации гражданской войны.

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