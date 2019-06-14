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Глава МИД Франции совершил визит в Турцию

Политика

Главы МИД Франции и Турции обсудили международные и региональные кризисы

Анкара, 14 июня 2019, 07:25 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился с визитом в Турцию 13 июня, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу о международных и региональных кризисах.

Министры, в частности, подвели итоги ситуации в Леванте и сирийском конфликте, а также обсудили положение в Ливии, Ираке и необходимость сохранения ядерного соглашения с Ираном.

Стороны подняли тему двусторонних отношений между Турцией и Европейским союзом (ЕС) в контексте доклада, представленного Европейской комиссией 29 мая в рамках ежегодного сообщения о расширении.

Жан-Ив Ле Дриан и Мевлют Чавушоглу обменялись мнениями по различным аспектам двустороннего сотрудничества: политическим, экономическим, культурным, образовательным, делая особый акцент на вопросах безопасности и обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан принял участие в праздновании Дня демократии в Нигерии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции принял участие в праздновании Дня демократии в Нигерии

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Политическая жизнь Франции
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