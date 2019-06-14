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Си Цзиньпин пригласил президента Казахстана посетить Китай

Политика

Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Бишкек, 14 июня 2019, 07:21 — REGNUM  Отношения с Китаем являются одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана. Об этом 13 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев считает, что сотрудничество между странами носит стратегический характер и обеспечивает спокойствие и безопасность на территории евразийского континента. Си Цзиньпин, в свою очередь, поздравил президента Казахстана с победой на выборах и пригласил его посетить Китай с официальным визитом в 2019 году.

Председатель КНР выразил надежду на укрепление сотрудничества в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, цифровизации, IT-технологий и «зеленых» технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке стартует саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В преддверии мероприятия проходят двусторонние встречи лидеров стран ШОС.

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Китай в Туркестане
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