Власти Израиля назовут поселение на Голанских высотах в честь Трампа — СМИ

Иерусалим, , 07:23 — REGNUM Власти Израиля намерены в ближайшее время назвать одно из поселений на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа, пишет газета Kronen Zeitung.

13 июня офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Совет министров соберется на Голанских высотах, чтобы «поблагодарить Трампа за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами». Израильские средства массовой информации сообщили, что Совет министров намерен присвоить новому поселению на севере области название «Рамат Трамп» («Высота Трампа»). Решение о присвоении названия должно быть принято 16 июня.

Напомним, в ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил у Сирии часть Голанских высот и аннексировал ее в 1981 году. Организация Объединенных Наций не признает эту территорию израильской. Здесь проживают 18 тыс. сирийских друзов и 20 тыс. израильтян. В марте 2019 года президент США подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.