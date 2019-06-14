Пятница, 14 Июня 2019 года
07:38:33 МСК

США «доказали» причастность Ирана к атаке на танкеры коротким видео

Политика

Черно-белая запись низкого качества сопровождается помехами, длится менее двух минут и объединяет несколько фрагментов, снятых с разных ракурсов

США «доказали» причастность Ирана к атаке на танкеры коротким видео
Иван Шилов © ИА REGNUM
КСИР

Вашингтон, 14 июня 2019, 07:30 — REGNUM  Снятие неразорвавшейся мины с атакованного в Оманском заливе танкера якобы запечатлено на видео, опубликованном Центральным командованием США (СЕНТКОМ). По утверждению американской стороны, мину сняли иранские военные, скрывавшие свою причастность к инциденту.

Черно-белая запись низкого качества сопровождается помехами, длится менее двух минут и объединяет несколько фрагментов, снятых в разное время с разных ракурсов и в разном приближении. В кадре видно некое судно, к которому приближается катер с людьми, а через некоторое время отплывает.

Читайте также: Помпео заявил, что за взрывы танкеров в Оманском заливе ответственен Иран

В заявлении официального представителя СЕНТКОМ капитана Билла Урбана говорится, что патрульный катер КСИР класса «Гашти» подошел к танкеру Kokuka Courageous, уже покинутому моряками, 13 июня в 16:10 по местному времени (15:10 мск). Экипаж катера якобы снял с бота танкера неразорвавшуюся магнитную мину.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 июня нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous подали сигнал бедствия после атаки на них в Оманском заливе. Экипажи танкеров были спасены. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности Ирана к нападению на танкеры, в Тегеране обвинения опровергли.

Читайте ранее в этом сюжете: Тегеран осудил нападки Вашингтона из-за инцидента в Оманском заливе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить