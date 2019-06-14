США «доказали» причастность Ирана к атаке на танкеры коротким видео

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Снятие неразорвавшейся мины с атакованного в Оманском заливе танкера якобы запечатлено на видео, опубликованном Центральным командованием США (СЕНТКОМ). По утверждению американской стороны, мину сняли иранские военные, скрывавшие свою причастность к инциденту.

Черно-белая запись низкого качества сопровождается помехами, длится менее двух минут и объединяет несколько фрагментов, снятых в разное время с разных ракурсов и в разном приближении. В кадре видно некое судно, к которому приближается катер с людьми, а через некоторое время отплывает.

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В заявлении официального представителя СЕНТКОМ капитана Билла Урбана говорится, что патрульный катер КСИР класса «Гашти» подошел к танкеру Kokuka Courageous, уже покинутому моряками, 13 июня в 16:10 по местному времени (15:10 мск). Экипаж катера якобы снял с бота танкера неразорвавшуюся магнитную мину.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 июня нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous подали сигнал бедствия после атаки на них в Оманском заливе. Экипажи танкеров были спасены. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности Ирана к нападению на танкеры, в Тегеране обвинения опровергли.

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