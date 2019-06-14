Президент Нигерии: «Интерес нового правительства — закрепить успехи»

Абуджа, , 07:17 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари во время второго президентского срока пообещал повторить успехи, достигнутые за время первых четырех лет нахождения у власти, в их числе — развитие экономики и инфраструктуры, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента от 12 июня.

Правительство высоко оценило выход из рецессии, успехи в борьбе с «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе — возвращение похищенных террористами школьниц из Чибук, строительство железных дорог и автомагистралей, кредитование фермеров, реализованное в первый президентский срок Бухари.

«Основной интерес нового правительства — закрепить успехи, достигнутые за последние четыре года», — заявил 76-летний президент в своем первом публичном обращении с момента инаугурации, прошедшей в мае. Он обратился к народу в День демократии.

Критики, в свою очередь, обычно негативно отзываются о первом сроке президента. Президент часто отсутствовал по медицинским причинам. Кроме того, они уверены, что успехи в развитии экономики связаны исключительно с повышением мировой цены на нефть.

Напомним, что в феврале 2019 года на президентских выборах Бухари одержал победу, набрав 56% голосов. Однако явка составила лишь 36%.