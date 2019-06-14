«Ближе к народу»: в новом составе алтайского парламента грядут перемены

Горно-Алтайск, , 07:09 — REGNUM Госсобрание Республики Алтай сразу в нескольких чтениях приняло поправки в закон «О выборах депутатов Республики Алтай», предусматривающие изменение доли списочников и одномандатников в республиканском парламенте при сохранении прежней численности депутатов, установленной конституцией Республики Алтай. Как следует из сообщения сайта «Новости Горного Алтая», если сейчас число депутатов алтайского парламента, избранных по спискам политических партий, составляет 21 человек, то уже в новом созыве их останется лишь 11. Вместе с тем число одномандатников увеличится с нынешних 20 до 30 человек. По оценке председателя комитета по местному самоуправлению и правопорядку Виктора Хабарова, нововведение поможет парламенту стать ближе к народу и усилить обратную связь с избирателями.

Но его коллеги — представители оппозиционных сил заявили об обратном. В официальном сообщении, опубликованном на сайте алтайского парламента, сказано, что фракции КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и партии «Патриоты России» в Государственном Собрании — Эл Курултай Республики Алтай категорически не поддерживают предлагаемые изменения и предлагают фракции «Единая Россия» отказаться от намерений сократить количество мандатов, распределяемых среди партий, получивших необходимую поддержку избирателей.

«Подобные действия депутатов правящей партии ставят под угрозу легитимность выборов в Республике Алтай в сентябре этого года. Изменение правил игры под правящую партию свидетельствует о её неуверенности в народной поддержке. Авторы законопроекта легкомысленно недооценивает политические последствия своих действий, делают огромный шаг в направлении непризнания выборов, наносят гигантский ущерб политической системе и имиджу региона в России», — сказано в заявлении парламентской оппозиции.

Авторы заявления напомнили, что выборы в парламент Республики Алтай по смешанной системе проводятся с 2006 года.

«За это время полностью оправдала себя смешанная избирательная система, при которой 20 депутатов избираются по одномандатным округам, а 21 мандат распределяется среди политических партий, за которые проголосовало пять и более процентов пришедших на выборы избирателей. Именно через голосование по партийным спискам определяется реальный рейтинг политической партии.

Как правило, по одномандатным округам депутатами становятся кандидаты от партии власти, использующей административный ресурс и мощное информационное давление на избирателей», — отмечается в заявлении представителей оппозиционных парламентских фракций.

В окончательном чтении за принятие поправок в законодательство о выборах проголосовали 28 народных избранников, и только семеро были против (двое воздержались, а еще один депутат не голосовал).

Напомним, помимо губернаторских выборов, назначенных после добровольной отставки одного из старейших российских губернаторов Александра Бердникова, 8 сентября 2019 года Республике Алтай предстоит избрать новый состав регионального парламента и провести ряд муниципальных выборов. Численность избирателей в Республике Алтай на 1 января 2019 года составила 160 331 человек.

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