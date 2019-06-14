На Сахалине ещё два кандидата в губернаторы подали документы в избирком

Южно-Сахалинск, , 05:24 — REGNUM Избирательная комиссия Сахалинской области приняла документы от двух новых кандидатов на пост губернатора. Это представитель ЛДПР, депутат Областной думы Дмитрий Флеер и выдвиженец «Коммунистов России», депутат Долинского собрания депутатов Дмитрий Зенкин. Документы в избирком подал и выдвиженец КПРФ, депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Избирком Сахалина принял три комплекта документов от будущих кандидатов в губернаторы островного региона. Свои документы подал депутат Госдумы РФ, выдвиженец КПРФ Алексей Корниенко.

Также за пост главы региона собирается бороться представитель ЛДПР, депутат областного парламента Дмитрий Флеер.

Принес документы в избирком и представитель скандально известной на Сахалине партии коммунистического толка — «Коммунистическая партия «Коммунисты России», депутат Долинского собрания депутатов Дмитрий Зенкин.

В августе 2017 года, в разгар кампании по выборам депутатов Облдумы Сахалина, островные «Коммунисты России» обратились в суд с требованием отменить регистрацию других коммунистов — от КПРФ. Поводом же для иска стала критика представителей КПРФ в адрес «Единой России».

Тогда выборы в областной парламент на Сахалине проходили крайне нервно. В выборах приняло участие рекордное количество партий коммунистической направленности: помимо парламентской КПРФ, в поход за властью выдвинулись «Коммунисты России», «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС).

Эксперт ИА REGNUM, политтехнолог Константин Скрипников высказал тогда мнение, что команда «Единой России», локомотивом которой выступал в то время губернатор Сахалина Олег Кожемяко, использовала административный ресурс, создав условия для регистрации на выборах так называемых «партий — спойлеров» — «КПСС» и «Коммунистов России», которые мешали КПРФ, в итоге победителем вышла «Единая Россия».

Другой эксперт, политолог Валерий Чудесов, выразил сожаление по поводу обилия партий коммунистической направленности, между которыми нет согласия и напомнил высказывание Владимира Ленина о необходимости объединения всех левых сил в борьбе за власть.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года, в единый день голосования, жители островного региона выберут губернатора на досрочных выборах. Экс-глава Сахалина Олег Кожемяко покинул свой пост досрочно, чтобы стать губернатором Приморского края, в сентябре 2018 года. В декабре президент России назначил врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

Лимаренко сдал документы в избирком первым. О своем намерении участвовать в выборной гонке заявили также самовыдвиженка, член КПРФ Светлана Иванова и единоросс и тоже самовыдвиженец Евгений Лотин. Но они документы в избирком пока не подавали.