Боевики-исламисты захватили военную базу в Нигерии

Абуджа, , 05:12 — REGNUM Радикальные исламисты напали на военную базу в нигерийской деревне Карето, в результате атаки погиб командир военной части, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в среде нигерийских силовиков.

Сообщается, что боевики захватили базу нигерийской армии в деревне Карето на северо-востоке штата Борно. По данным источников, в результате нападения погиб командующий военной базой. Других подробностей произошедшего пока не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня боевики напали на жителей деревень в нигерийском штате Сокото. В результате нападения погибли 25 человек. В ходе атаки боевики похищали у жителей деревень скот и ценные вещи.

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