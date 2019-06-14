Подозреваемый в теракте в Крайстчерче не признал вину на суде

Веллингтон, , 04:11 — REGNUM Расист Брентон Таррант, обвиняемый в массовом убийстве людей в мечетях новозеландского Крайстчерча, отказался признать свою вину в преступлении, сообщает газета The New Zealand Herald.

Сообщается, что Таррант отказался признать вину по обвинениям в совершении убийств, покушениях на убийство и совершении террористического акта. Суд постановил оставить его под стражей до следующего заседания. Следующие слушания по делу о теракте в Крайстчерче пройдут 4 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта террорист-одиночка напал на мусульман, посещавших пятничную молитву в мечети. Он убил 51 человека и ранил десятки людей. По подозрениям в совершении терактов был задержан Брентон Таррант, ему предъявлены обвинения по 50 пунктам.

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