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Тегеран осудил нападки Вашингтона из-за инцидента в Оманском заливе

Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры без каких-либо доказательств

Нью-Йорк, США, 14 июня 2019, 03:34 — REGNUM  Обвинения Вашингтона в адрес Тегерана из-за пожара на танкерах в Оманском заливе безосновательны, сообщили в пресс-службе постпреда Ирана при ООН.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе загорелись два танкера, один из которых транспортировал нефтехимическое сырьё, другой — метанол. Не дожидаясь результатов расследования, Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл во время визита в Иран японского премьер-министра Синдзо Абэ, который 13 июня встречался с аятоллой Али Хаменеи. Комментируя всё происходящее, президент Штатов Дональд Трамп сказал, что пока Вашингтон с Тегераном договориться о чём-либо не смогут.

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Противостояние Ирана и США
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