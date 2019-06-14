Мадуро поблагодарил Роджера Уотерса за поддержку

Каракас, , 03:26 — REGNUM Музыканта и одного из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджера Уотерса поблагодарил за поддержку Венесуэлы президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

В знак благодарности за поддержку Мадуро отправил Уотерсу четырехструннкую гитару куатро.

«Он — мировая рок-звезда, мы выросли на музыке Pink Floyd. Его позиция — в понимании и поддержке венесуэльского народа на фоне империалистической североамериканской блокады, в поддержке мира и стабильности в Венесуэле», — заявил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале британский музыкант Роджер Уотерс призвал своих поклонников не поддерживать агрессию Соединенных Штатов против Венесуэлы. Он опубликовал видео, в котором осудил «гуманитарные» устремления Вашингтона в Боливарианской Республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Солист Pink Floyd развенчал миф о диктатуре в Венесуэле — видео