Трамп: Ни Тегеран, ни Вашингтон не готовы заключать соглашение

Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Говорить о каких-либо соглашениях с Тегераном рано, поскольку к ним не готовы ни в Иране, ни в США, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя визит в Иран японского премьер-министра Синдзо Абэ, Трамп отметил, что «слишком рано даже думать о заключении соглашения». Также он добавил:

«Они не готовы, мы тоже»

Напомним, визит Абэ в Тегеран состоялся 13 июня. Японский премьер-министр встретился с аятоллой Али Хаменеи. Визит прошёл на фоне инцидента в Оманском заливе с пожаром на танкерах, в котором Вашингтон обвинил Тегеран.

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