Сотрудникам МВД расширили список стран для отдыха – СМИ

Москва, , 02:43 — REGNUM Ранее запрещённый выезд на отдых в Турцию для сотрудников российских правоохранительных органов теперь разрешён, пишет «Фонтанка».

Уточняется, что соответствующее распоряжение от 13 июня подписал российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Ранее, с 2015 года, сотрудники МВД не могли выезжать на отдых в Турцию из-за риска быть завербованными.

По данным газеты «Коммерсантъ», разрешён теперь отдых также в Таиланде. Существует целый список стран, которые нежелательны для посещения сотрудниками МВД.

При этом если сотрудник всё-таки намерен посетить «нежелательную» страну, он может обратиться к начальству и вопрос будет решён через специальную комиссию.