Пятница, 14 Июня 2019 года
02:44:03 МСК

Сотрудникам МВД расширили список стран для отдыха – СМИ

Политика

Колокольцев издал распоряжение, разрешающее подчиненным выезд в Турцию на отдых

Москва, 14 июня 2019, 02:43 — REGNUM  Ранее запрещённый выезд на отдых в Турцию для сотрудников российских правоохранительных органов теперь разрешён, пишет «Фонтанка».

Уточняется, что соответствующее распоряжение от 13 июня подписал российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Ранее, с 2015 года, сотрудники МВД не могли выезжать на отдых в Турцию из-за риска быть завербованными.

По данным газеты «Коммерсантъ», разрешён теперь отдых также в Таиланде. Существует целый список стран, которые нежелательны для посещения сотрудниками МВД.

При этом если сотрудник всё-таки намерен посетить «нежелательную» страну, он может обратиться к начальству и вопрос будет решён через специальную комиссию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-турецкие отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить