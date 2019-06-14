Турция возмутилась угрозами США из-за покупки С-400

Анкара, , 02:04 — REGNUM Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана, в котором говорилось о приостановке участия Турции в обучении пилотов по программе истребителей пятого поколения F-35, написано в неприемлемом стиле, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

«Стиль письма Шанахана — неприемлем… Такими письмами нельзя заставить Турция отказаться от своих решений», — заявил он.

Чавушоглу снова подчеркнул, что сделка о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» завершена и пересмотру не подлежит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что позиция США по вопросу закупки С-400 способна непоправимо навредить отношениям между странами. По его словам, письмо Шанахана противоречит духу сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном.

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