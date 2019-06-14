Сенатор США «позаботился о Европе», инициировав санкции против Nord Stream

Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Законопроект о санкциях в отношении участников проекта «Северный поток-2» внесён на рассмотрение в американский Конгресс сенатором-республиканцем Джоном Баррассо (штат Вайоминг, США), сообщили в его пресс-службе.

Уточняется, что инициатива предполагает также санкции в отношении других российских газопроводов. Меры против России вызваны, утверждает Баррассо, намерением ослабить «зависимость» от неё европейских потребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает Германию от России», поскольку, как считают в США, Москва наживается на торговле газом, отчего Берлин якобы страдает.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп опоздал с санкциями против проекта «Северный поток – 2» – Ремизов