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Эксперты из России посетят лабораторию Лугара в Тбилиси

Политика

И проверят деятельность лаборатории

Москва, 14 июня 2019, 00:57 — REGNUM  Россия приняла приглашение Грузии о посещении российскими экспертами биологической лаборатории Лугара под Тбилиси, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью телеканалу «Имеди» по итогам встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе.

По словам Карасина, российская сторона приняла приглашение Грузии. На встрече была достигнута договоренность, что насчет поездки эксперты договорятся с грузинской стороной и согласуют детали визита заранее. Они намерены изучить деятельность лаборатории.

«Эксперты на то и эксперты, что они не доверяют подготовленным телекомпаниями репортажам», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, лаборатория Лугара в Грузии контролируется Соединенными Штатами. Согласно неоднократным заявлениям грузинских СМИ, а также экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе, в этой биологической лаборатории проводились эксперименты над грузинскими гражданами.

Читайте ранее в этом сюжете: Патрушев: США развернули более 200 биологических лабораторий по всему миру

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Российско-грузинские отношения
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