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Новый глава МИД Молдавии совершил первый визит в Париж

Политика

Его приняли во французском МИД

Новый глава МИД Молдавии совершил первый визит в Париж
Иллюстрация: Presedinte.md
Николай Попеску

Париж, 14 июня 2019, 00:28 — REGNUM  Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отправился с первым после назначения иностранным визитом — в Париж. Как передает ИА REGNUM, Попеску встретился с государственным секретарем МИД Франции по европейским делам Амели де Моншалин.

Собеседники обсуждали ситуацию в Молдавии и условия мирной передачи власти от прежнего правительства к новому.

Отметим, что новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду уже признали практически все международные партнеры, кроме Украины. Однако прежний режим олигарха Владимира Плахотнюка не хочет передавать власть.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия: Додон и ACUM объявили день свержения Плахотнюка

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Политический кризис в Молдавии
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