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Молдавия: Додон и ACUM объявили день свержения Плахотнюка

Политика

Новая власть в Кишиневе выводи сторонников на улицу

Кишинёв, 14 июня 2019, 00:02 — REGNUM  Партия социалистов Молдавии и блок ACUM призвали всех своих сторонников выйти на массовую акцию у здания парламента 16 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что акция направлена на проведение мирной передачи власти от прежней власти в лице олигарха Владимира Плахотнюка к новой парламентской коалиции и правительству ACUM и Партии социалистов.

«Чем больше нас будет, тем более мирно пройдет передача власти», — сказал Додон. По его словам, «все больше людей поддерживает новую власть». «Не бойтесь. Если нас будет много, тогда мирная передача власти будет проще и быстрее. Если промедлим, то вероятна дестабилизация», — заявил Додон.

Премьер-министр Молдавии Майя Санду и глава МВД Андрей Нэстасе предупредили, что режим Плахотнюка попытается помешать «маршу народа» 16 июня. Санду отметила, что Плахотнюк не готов отступить и игнорирует мнение внешних партнеров. Она также уверена, что Плахотнюк попытается по мешать проведению марша, в том числе блокировав транспорт. «Если они остановят машины, мы придем пешком. Мы покажем, что Молдавия не принадлежит им», — отметила Санду.

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Политический кризис в Молдавии
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