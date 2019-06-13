Джонсон обещает «мужество и решимость» для выхода из Британии из ЕС

Лондон, , 23:57 — REGNUM Борис Джонсон начал свою избирательную кампанию, претендуя на пост Терезы Мэй, с обещания любой ценой привести Брексит к завершению 31 октября и заверений, что он единственный кандидат от консерваторов, способный победить на выборах лейбориста Джереми Корбина и националиста Найджела Фараджа, сообщает испанское издание El Mundo. Под слоганом «Back Boris» («Поддержите Бориса») бывший министр иностранных дел гарантировал британцам «мужество, ясность и решимость», чтобы выйти из ЕС в намеченный срок.

«Промедление означает поражение, — заявил Джонсон. — Чем дольше затягивается процесс, тем больше риск «заражения» и больше утрата доверия <…> Настал момент покончить с этой неопределенностью. Британцы заслуживают чего-то лучшего со стороны политиков. После двух не соблюденных дат мы должны уйти 31 октября».

Через несколько часов после выступления Бориса Джонсона Палата общин проголосовала против предложения лейбористской партии исключить вариант отсутствия сделки с Евросоюзом (309 голосов против 298). Это поражение лейбористов было встречено аплодисментами консерваторов. В ответ лидер оппозиции Джереми Корбин упрекнул их словами: «Вы не будете это праздновать в сентябре». Лейбористы обещают продолжить атаку, предпринимая новые попытки не позволить будущему премьер-министру выйти из ЕС без соглашения.

«Отсутствие соглашения — это не предпочтительный вариант для нас, — отметил Джонсон. — Но мы должны серьезно и энергично готовиться к отсутствию сделки («no deal»), пытаясь добиться на переговорах лучшего соглашения. Мы должны приступить к этой новой фазе с оптимизмом и доверием; я надеюсь найти в Брюсселе симметричный энтузиазм».

Бывший глава британского МИД отошел от популистской манеры в ходе представления своей кандидатуры и пообещал отстаивать «разумный и умеренный консерватизм». На фоне критики его характера и неуместных высказываний в прошлом политик напомнил о своих достижениях в качестве мэра Лондона и своем опыте «преодоления препятствий в краткосрочной перспективе и достижения успеха в долгосрочной».

Джонсон начинает гонку за пост Мэй со значительным преимуществом перед своими соперниками: сейчас его предпочитают 37% голосующих. Его самые успешные преследователи (нынешний министр иностранных дел Джереми Хант и бывший министр по Брекситу Доминик Рааб) имеют по 25%. За ними на некотором расстоянии следуют Майкл Гоув и министр внутренних дел Саджид Джавид.