Трамп снова продлил санкции против Белоруссии

Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Белого дома США.

В сообщении сказано, что действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и «других людей» по-прежнему якобы является «необычной и экстраординарной» угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции США против Белоруссии были введены ещё в 2006 году при президенте Джордже Буше-младшем. С тех пор эти санкции продлеваются каждый год. В Вашингтоне считают, что белорусская власть «подрывает демократические институты, нарушает права человека и занимается коррупцией».