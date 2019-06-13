Четверг, 13 Июня 2019 года
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Трамп снова продлил санкции против Белоруссии

Политика

Режим американских санкций против Белоруссии поддерживается с 2006 года

Вашингтон, 13 июня 2019, 23:48 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Белого дома США.

В сообщении сказано, что действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и «других людей» по-прежнему якобы является «необычной и экстраординарной» угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции США против Белоруссии были введены ещё в 2006 году при президенте Джордже Буше-младшем. С тех пор эти санкции продлеваются каждый год. В Вашингтоне считают, что белорусская власть «подрывает демократические институты, нарушает права человека и занимается коррупцией».

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Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии
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