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Два больших десантных корабля ВМФ России вошли в Средиземное море

Политика

БДК «Цезарь Куников» и «Азов» направляются в Сирию с большим грузом

Два больших десантных корабля ВМФ России вошли в Средиземное море
Иллюстрация: Минобороны России
Экипаж большого десантного корабля «Цезарь Куников»

Анкара, 13 июня 2019, 23:31 — REGNUM  Два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России «Цезарь Куников» и «Азов» прошли из Чёрного в Средиземное море с заметным грузом, видным по осадке кораблей, сообщают 13 июня турецкие мониторинговые ресурсы, подтвердившие фотографиями проход российских кораблей через Босфор.

Отмечается, что осадка кораблей показывает их сильную нагруженность.

Напомним, БДК Черноморского флота регулярно участвуют в операциях по доставке в Сирию различных грузов военного назначения как для российских баз Хмеймим и Тартус, так и для сирийской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Сирии продолжаются активные бои с джихадистскими радикальными группировками. В этих боях активно применяется артиллерия и бронетехника, отмечается повышенный расход боеприпасов с обеих сторон.

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Война в Сирии
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