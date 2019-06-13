Россия и ЕС создают рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Москва, , 23:27 — REGNUM Российская Федерация и Европейский союз договорились создать совместную рабочую группу по переходу на расчеты в рублях и евро. Об этом сегодня, 13 июля, заявил журналистам пресс-секретарь вице-премьера России Антона Силуанова Андрей Лавров.

Он рассказал, что вице-премьер и министр финансов России Силуанов договорился с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро.

«Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов провел рабочую встречу с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты — рубли и евро», — сказал Лавров.

Он уточнил, что Силуанов и Шефчович назвали переход на расчеты в рублях взаимовыгодным и расширяющим сотрудничество, а также снижающим риски для бизнесменов из России и Евросоюза.

Чтобы продолжить диалог по переходу на расчеты в рублях и евро Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая займётся выработкой практических шагов в этом направлении.