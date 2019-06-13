«Нафтогаз» ответил на мировое соглашение, предложенное «Газпромом»

Киев, , 22:57 — REGNUM Исполнительный директор украинской Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз» Юрий Витренко прокомментировал сообщение о мировом соглашении с российским Публичным акционерным обществом «Газпром». Соответствующее заявление он опубликовал сегодня, 13 июня, на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва объявила о готовности подписать мировое соглашение с Украиной по газовым спорам. Такое мировое соглашение стало бы ключевым фактором для дальнейшего сотрудничества. Кроме того, Новак отметил, что Москва, в целом, готова продлить газовый контракт с Киевом на действующих условиях.

Витренко же заявил, что никаких таких предложений украинской стороне не поступало. Если же они поступят, то Киев их готов рассмотреть.

При этом Витренко допустил, что министр Новак, скорее всего, говорил о заключении мирового соглашения на ранее озвученных Москвой условиях, при которых решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

«То есть мы должны как минимум «добровольно» отказаться от 2,8 миллиарда долларов, а как максимум, еще и вернуться в статус должника по положениям контракта «бери или плати», — пишет Витренко.

Он считает такое предложение абсурдным. Кроме того, Витренко призывает украинские власти отказаться от подписания нового договора о транзите на действующих условиях.