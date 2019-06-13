Парламент Ливии отказался от переговоров с правительством Сараджа

Каир, , 22:54 — REGNUM Палата представителей Ливии не будет вести переговоров с «международно признанным» правительством Фаиза Сараджа в Триполи, 13 июня передает агентство Reuters.

По словам главы парламента Агилы Салаха Иссы, любые переговоры будут возможны только после «освобождения» Триполи.

«Операция должна быть завершена. Политическое решение будет возможно после освобождения ливийской столицы», — заявил представитель Тобрука журналистам в Каире.

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