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Парламент Ливии отказался от переговоров с правительством Сараджа

Политика

«Политическое решение будет возможно после освобождения ливийской столицы»

Каир, 13 июня 2019, 22:54 — REGNUM  Палата представителей Ливии не будет вести переговоров с «международно признанным» правительством Фаиза Сараджа в Триполи, 13 июня передает агентство Reuters.

По словам главы парламента Агилы Салаха Иссы, любые переговоры будут возможны только после «освобождения» Триполи.

«Операция должна быть завершена. Политическое решение будет возможно после освобождения ливийской столицы», — заявил представитель Тобрука журналистам в Каире.

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Гражданская война в Ливии
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