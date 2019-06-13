Из сектора Газа снова совершен ракетный обстрел по Израилю

Сдерот, Израиль, , 22:40 — REGNUM Второй за два дня ракетный обстрел совершен из сектора Газа по территории Израиля, 13 июня передает агентство Reuters.

По сообщению полиции, ракета попала в жилой дом в городе Сдерот. Жертв в результате обстрела нет.

Ранее 14 июня ВВС Израиля атаковали «подземную инфраструктуру» ХАМАС в секторе Газа. Удар нанесен в ответ на ракетный обстрел израильской территории, совершенный в ночь с 12 на 13 июня.

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