Четверг, 13 Июня 2019 года
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Из сектора Газа снова совершен ракетный обстрел по Израилю

Политика

Ракета попала в жилой дом в городе Сдерот

Из сектора Газа снова совершен ракетный обстрел по Израилю
Иллюстрация: English.pnn.ps
Палестина

Сдерот, Израиль, 13 июня 2019, 22:40 — REGNUM  Второй за два дня ракетный обстрел совершен из сектора Газа по территории Израиля, 13 июня передает агентство Reuters.

По сообщению полиции, ракета попала в жилой дом в городе Сдерот. Жертв в результате обстрела нет.

Ранее 14 июня ВВС Израиля атаковали «подземную инфраструктуру» ХАМАС в секторе Газа. Удар нанесен в ответ на ракетный обстрел израильской территории, совершенный в ночь с 12 на 13 июня.

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