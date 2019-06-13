Путин повысил зарплату судьям

Москва, , 22:22 — REGNUM Российским судьям в 2019 году повысят заработную плату. Соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина опубликован сегодня, 13 июня, на портале правовой информации.

«В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», — сказано в указе президента России.

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить выполнение данного указа.