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Путин повысил зарплату судьям

Политика

В целях обеспечения социальных гарантий

Путин повысил зарплату судьям
Судейская мантия

Москва, 13 июня 2019, 22:22 — REGNUM  Российским судьям в 2019 году повысят заработную плату. Соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина опубликован сегодня, 13 июня, на портале правовой информации.

«В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», — сказано в указе президента России.

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить выполнение данного указа.

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