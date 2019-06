Таджикистан стал миролюбивее — рейтинг

Душанбе, , 22:05 — REGNUM Таджикистана вырос в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index 2019) на 9 ступеней. По результатам исследования Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), теперь эта страна находится на 105 месте. Такой резкий подъём Таджикистана в данном рейтинге зафиксирован впервые за пять лет.

Авторы исследования проанализировали 163 страны, где проживает 99,7% населения мира.

Основными факторами при формировании индекса миролюбия указываются уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.

Среди стран Туркестанского региона самой миролюбивой страной признан Казахстан, занимающий 64 место в рейтинге, далее следует Киргизия — 95 место, после Узбекистан — 102 место, Таджикистан — 105 и Туркмения — 115 место.

Напомним, что в 2018 году Таджикистан занял 114 строчку в рейтинге миролюбия. В 2016 году Таджикистан располагался на 122 ступени.

Интересно, что, по мнению аналитиков, составляющих данный рейтинг, уровень миролюбия на планете Земля в целом уже четвертый год подряд снижается.