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Таджикистан стал миролюбивее — рейтинг

Политика

С 122-й строчки рейтинга миролюбия в 2016 году Таджикистан поднялся до 105-й в 2019-м

Душанбе, 13 июня 2019, 22:05 — REGNUM  Таджикистана вырос в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index 2019) на 9 ступеней. По результатам исследования Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), теперь эта страна находится на 105 месте. Такой резкий подъём Таджикистана в данном рейтинге зафиксирован впервые за пять лет.

Авторы исследования проанализировали 163 страны, где проживает 99,7% населения мира.

Основными факторами при формировании индекса миролюбия указываются уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.

Среди стран Туркестанского региона самой миролюбивой страной признан Казахстан, занимающий 64 место в рейтинге, далее следует Киргизия — 95 место, после Узбекистан — 102 место, Таджикистан — 105 и Туркмения — 115 место.

Напомним, что в 2018 году Таджикистан занял 114 строчку в рейтинге миролюбия. В 2016 году Таджикистан располагался на 122 ступени.

Интересно, что, по мнению аналитиков, составляющих данный рейтинг, уровень миролюбия на планете Земля в целом уже четвертый год подряд снижается.

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Международные политические рейтинги
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