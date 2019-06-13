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Борис Джонсон лидирует на выборах премьер-министра Великобритании

Политика

Бывший глава британского МИДа одержал победу в первом отборочном голосовании

Лондон, 13 июня 2019, 22:01 — REGNUM  Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, 13 июня передает агентство Associated Press.

По итогам тайного голосования Джонсон набрал 114 из 300 голосов законодателей от Консервативной партии. У него осталось шестеро конкурентов — трое претендентов не смогли преодолеть порог в 17 голосов.

Дальнейшие отборочные голосования по «нокаут-системе» будут проведены на неделе с 17 по 23 июня. На голосование всех 160 000 членов Консервативной партии Великобритании будут выдвинуты двое оставшихся кандидатов.

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