Безопасность и цифра: Госдума готовится к форуму «Развитие парламентаризма»

Москва, , 09:00 — REGNUM Депутаты Госдумы готовятся к проведению второго международного форума «Развитие парламентаризма», который состоится в Москве 1−2 июля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Интерес к форуму растет: в этом году мероприятие планируют посетить представители парламентов, международных парламентских организаций и эксперты более чем из 110 стран. Мы ожидаем более 80 официальных парламентских делегаций», — заявил Володин.

Так, в 2018 году, в первом подобном форуме, участвовали более 500 парламентариев и экспертов из 96 стран мира.

Основными темами обсуждения форума в 2019 году станут проблемы международной безопасности, цифровой экономики, борьбы с бедностью и неравенством, а также вопросы гуманитарного права, защиты экологии и роли молодежи в развитии парламентаризма.

Кроме того, напомнил Володин, сразу после форума, 3 июля, в Москве пройдет парламентская конференции «Россия — Африка». В ней планируют принять участие представители более 30 стран африканского континента. Участники конференции обсудят законодательное обеспечение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества РФ и Африки, а также обменяются законотворческим опытом.

«Укрепление отношений со странами Африки, в том числе, гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества — один из приоритетов. Развитие межпарламентских отношений должно активизировать взаимодействие между нашими странами», — подчеркнул Володин.