Четверг, 13 Июня 2019 года
22:02:46 МСК

Нарендра Моди высоко оценил потенциал ШОС

Политика

Индийский премьер примет участие в саммите глав ШОС и посетит Киргизию с государственным визитом

Нарендра Моди высоко оценил потенциал ШОС
Иллюстрация: Kremlin.ru
Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Нью-Дели, 13 июня 2019, 21:27 — REGNUM  Высокую оценку деятельности ШОС дал премьер-министр Индии Нарендра Моди, отметив, что уделяет повышенное внимание укреплению взаимодействия в сферах безопасности, экономики и гуманитарных обменов, сообщает 13 июня Синьхуа, ссылаясь на заявление индийского лидера в канун заседания Совета глав государств ШОС в Бишкеке.

По словам премьер-министра, с момента полноценного вступления в ШОС в 2017 году Индия принимает активное участие во всех механизмах диалога при Организации.

Сообщается, что на полях саммита ШОС Моди встретится с другими лидерами стран-участниц, после чего начнет государственный визит в Киргизию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить