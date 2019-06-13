Состоялся государственный визит Си Цзиньпина в Киргизию

Бишкек, , 21:14 — REGNUM В рамках государственного визита в Киргизию председателя КНР Си Цзиньпина прошли его переговоры с президентом Сооронбаем Жээнбековым, в ходе которых стороны договорились поднять стратегическое партнерство «на новую высоту», сообщает 13 июня Синьхуа.

Лидер КНР охарактеризовал двусторонние отношения как «выдержавшие испытания временем», и заверил собеседника в поддержке независимости, суверенитета и безопасности Киргизии. «Главной линией» взаимодействия Пекина и Бишкека он назвал реализацию проекта «Пояса и пути», который побуждает стороны к тесному сопряжению национальных стратегий и освоению новых пространств взаимодействия.

Си Цзиньпин предложил Жээнбекову расширить китайский импорт экологически чистых и качественных продуктов сельскохозяйственного производства, а также повысить уровень сотрудничества в сфере безопасности в борьбе с организованной международной преступностью и наркоторговлей.

Китайский лидер дал высокую оценку председательству Киргизии в ШОС и высказался за развитие между странами гуманитарных и культурных обменов.

Сооронбай Жээнбеков приветствовал государственный визит Си Цзиньпина и охарактеризовал отношения двух стран как дружеские и партнерские. Он также высказался за борьбу против экстремизма и сепаратизма, заверив в безоговорочной приверженности политике одного Китая.

Бишкек, по словам президента, заинтересован в дальнейшем продвижении в сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, гуманитарных обменов и регионального развития.

По итогам переговоров стороны подписали «Совместную декларацию КНР и Киргизской Республики о дальнейшем углублении всестороннего стратегического партнерства». Лидеры также присутствовали при подписании других двусторонних документов.