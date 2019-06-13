В Кремле известно о жалобах на жесткость полиции при задержаниях в Москве

Москва, , 21:05 — REGNUM Высшему политическому руководству страны известно о жалобах на необоснованную жестокость со стороны сотрудников полиции во время несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая состоялась 12 июня в Москве. Данные факты должны быть тщательно проверены, чтобы избежать подобного впредь. Об этом сегодня, 13 июня, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам известно, что действительно существуют жалобы на необоснованные, неспровоцированные проявления жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка, мы читали сообщения об этом», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают действия полиции во время несогласованного шествия в поддержку Ивана Голунова и не считают ли их слишком жесткими.

Песков уверен, что в данном случае все необходимые проверки будут проведены с тем, чтобы подобное впредь не повторялось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько сотен человек были были задержаны во время несанкционированной акции в центре Москвы в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков, на затем сняли все обвинения.

Большая часть задержанных была отпущена, в полиции остаются четыре человека.