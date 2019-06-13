Четверг, 13 Июня 2019 года
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Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир обвинен в коррупции

Политика

Омар аль-Башир уже обвиняется в убийствах протестующих, отмывании денег и финансировании терроризма

Хартум, 13 июня 2019, 21:05 — REGNUM  Генеральная прокуратура Судана выдвинула обвинения в коррупции против бывшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира, 13 июня передает агентство Reuters.

Аль-Башир более месяца находится в тюрьме Хартума — он уже обвиняется в организации убийств протестующих, отмывании денег и финансировании терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, аль-Башир, который руководил Суданом 30 лет, 11 апреля был свергнут военными.

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Коррупция и борьба с ней
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