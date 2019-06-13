Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир обвинен в коррупции

Хартум, , 21:05 — REGNUM Генеральная прокуратура Судана выдвинула обвинения в коррупции против бывшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира, 13 июня передает агентство Reuters.

Аль-Башир более месяца находится в тюрьме Хартума — он уже обвиняется в организации убийств протестующих, отмывании денег и финансировании терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, аль-Башир, который руководил Суданом 30 лет, 11 апреля был свергнут военными.

Читайте также: Военный совет Судана пообещал освободить политзаключенных