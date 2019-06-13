Анкара: позиция США по С-400 непоправимо вредит отношениям с Турцией

Анкара, , 20:48 — REGNUM В Анкаре надеются на изменение взгляда США относительно покупки Турцией российских систем ПВО С-400, так как существующая позиция Вашингтона способна непоправимо навредить двусторонним отношениям, заявил 13 июня официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын агентству Anadolu Ajansı.

Такое заявление представитель турецкого президента сделал, комментируя письмо руководителя Пентагона Патрика Шэнахэна с требованием отказаться от приобретения С-400.

Калын подчеркнул, что текст письма сильно противоречит духу сотрудничества как своим содержанием, так и своим стилем

Напомним, ранее этот документ прокомментировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что оно не заставит Анкару отказаться от своих планов по С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Шэнахэн направил в министерство обороны Турции письмо, в котором указывалось, что в случае покупки российских ЗРК С-400 Соединенные Штаты прекратят сотрудничать с Анкарой по истребителям пятого поколения F-35.

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