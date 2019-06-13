Страны CAMCA обсуждают в Ташкенте общие цели и задачи

Ташкент, , 20:19 — REGNUM Форум стран региона CAMCA (Центральная Азия, Монголия, Кавказ и Афганистан) проходит 13−14 июня в Ташкенте, в нем принимают участие представители 25 стран и 150 компаний со всего мира, передает корреспондент ИА REGNUM.

Форум, который функционирует с 2014, является площадкой для обмена мнениями с влиятельными представителями из различных областей, молодыми лидерами и ведущими экспертами в регионе CAMCA и за его пределами для лучшего понимания происходящих процессов в регионе.

Как отмечают организаторы мероприятия, форум не преследует какие-либо политические цели и был создан для содействия в диалоге по вопросам регионального значения, включая вопросы социально-экономического развития государств Туркестана и Кавказа.

В этом году форум посвящен теме «CAMCA: общие интересы, общие устремления», повестка включает в себя пленарные заседания, основные доклады и обсуждения по таким вопросам, как региональная торговля, транспорт и транзит, привлечение инвестиций, развитие региональных экономических и деловых связей, предпринимательства и инноваций, человеческого капитал, образования, туризма и СМИ в государствах КАМКА.

Как отметил в своем выступлении Садык Сафаев, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, за последние десятилетия роль Туркестана и Закавказья в мире значительно изменилась.

«Мы стали свидетелями превращения региона в важного участника глобальных процессов. За минувшие два года в регионе произошел ряд новых перемен, включая фундаментальные изменения в Узбекистане. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева в стране начались масштабные реформы, направленные на обеспечение подлинной политической и экономической модернизации», отметил Сафаев.

Он указал, что сегодня регион CAMCA расположен на важном стыке цивилизаций современного мира и выразил уверенности, что форум внесет свой вклад в диалог между народами региона.

По словам директора американского Института Центральной Азии и Кавказа Фредерика Старра, форум в Ташкенте обещает стать самым крупным и успешным мероприятием со времени его создания.

«В нем примут участие спикеры из более чем 20 стран и порядка 300 гостей. Спикеры поделятся своим видением происходящих процессов в государствах региона, а также проанализируют существующие возможности для развития региональных связей», сказал Старр.

Форум организован участниками региональной сети сотрудничества КАМКА», Институтом Центральной Азии и Кавказа и фондом Рамсфелда.