МИД РФ: с горящих в Оманском заливе танкеров спасены 11 граждан России

Москва, , 20:10 — REGNUM Среди четырёх десятков моряков из экипажей танкеров, терпящих бедствие в Оманском заливе, 11 человек являются гражданами России, сообщает 13 июня пресс-служба МИД РФ.

По информации МИД, полученной от иранских властей, все 11 граждан РФ находятся в безопасности в иранском порту Джаск.

Уточняется, что с танкеров в Оманском заливе береговая охрана Ирана сняла 44 человека, и «в ходе установления национальной принадлежности выяснилось, что среди спасенных — 11 граждан России. Они находятся в безопасности, идет процесс оформления необходимых документов».

МИД сообщает, что российское посольство в Иране предпринимает необходимые шаги, выясняя варианты возвращения граждан России на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оманском заливе два нефтяных танкера подверглись нападению неизвестных злоумышленников и загорелись. Вид оружия, которым были атакованы суда, также не установлен.

СМИ сообщили, что в результате горят танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

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