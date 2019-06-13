США намерены использовать Польшу как базу разведывательных беспилотников

Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Увеличение численности военного контингента США на территории Польши будет включать в себя дислокацию на польской территории эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9, сообщается в совместной декларации о военном сотрудничестве, подписанной президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой.

В документе указано, что США могут обмениваться с Польшей данными, полученными с помощью этой эскадрильи, для реализации военных планов.

Также в декларации упомянуто увеличение численности военного контингента США на польской территории с 4,5 до пяти тысяч человек.

Подчёркивается, что все необходимые для этого условия и инфраструктуру должна создать Польша за свой счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, Варшава неоднократно просила Белый дом о размещении в Польше дополнительных военных контингентов США, обосновывая эти просьбы «российской угрозой».

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